Meira tem recurso negado por abuso de poder político

Cleudice e uma assessora, Vera Lúcia Guedes Vieira, segundo denúncia dos próprios funcionários públicos, teriam organizado “reuniões de trabalho” com o objetivo de conseguir votos para Meira. Depois da exibição de vídeos sobre as realizações da prefeitura, havia até sorteio de brindes.

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) negou o recurso do ex-prefeito de Hortolândia, Antônio Meira (PT), contra a decisão de primeira instância que o julgou inelegível por oito anos, por conta de abuso do poder político durante sua campanha à reeleição, em 2016.

Foto: Arquivo / O Liberal

Os supervisores de departamento, no caso, eram forçados a conquistar votos junto aos seus próprios subalternos. Mas cinco servidores da Educação denunciaram a estratégia e acabaram exonerados. Todas as denúncias, desde o julgamento em primeira instância, são negadas pelas partes citadas. Para os condenados, não havia qualquer teor intimidatório nos encontros.

O ex-prefeito nega perseguição a servidores. Afirma, também, que não tinha qualquer responsabilidade pelos encontros que aconteciam dentro da Secretaria Municipal de Educação. A ex-secretária Cleudice afirma que as reuniões não tinham conotação política, mas que eram eventos de incentivo. As exonerações tiveram, segundo ela, “motivação administrativa”.

No entendimento da Justiça, no entanto, ainda que não tenha havido pedido de apoio explícito à campanha, o pedido indireto tinha “evidente capacidade de influenciar no resultado das eleições”. A punição do TRE é extensiva à candidata a vice-prefeita na chapa, Renata Belufge Lippaus. Cabe recurso ao TSE.