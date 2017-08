Transporte público deve ganhar biometria facial em Hortolândia

O transporte público em Hortolândia deverá contar com sistema de reconhecimento facial por meio de biometria. O anúncio da medida foi feito nesta quinta-feira (24) pela Viação Lira, concessionária do serviço no município, na apresentação das oito modalidades do cartão Bilhete Único ao prefeito Angelo Perugini (PDT). Também foi anunciado um sistema de bilhetagem eletrônica. Os dois investimentos tecnológicos serão contratados para aumentar a segurança e fiscalização do uso das isenções. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Agora, além do Passe Livre Sênior, voltado a usuários com 60 anos ou mais, haverá outras sete modalidades: vale-transporte para funcionários da viação, escolar, especial e especial acompanhante, além do corporativo e o cidadão.

O secretário de Mobilidade Urbana, Atílio Pereira garantiu que haverá renovação da frota junto a estas medidas, com aumento do número de coletivos em circulação. Não foram estabelecidas datas para que estas ações passem a valer. Em reunião com o presidente da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), Joaquim Lopes, Hortolândia também foi informada que será instalada na cidade um CCO (Centro de Controle Operacional) da autarquia.