Transição passa a ser obrigatória em Hortolândia

A Câmara de Hortolândia incluiu quatro novos artigos à LOM (Lei Orgânica do Município), entre eles, um que torna obrigatória a realização de transição de governo entre o prefeito em fim de mandato e o prefeito eleito. No ano passado, diante do cenário de rompimento entre o então prefeito Antonio Meira (PT) e o prefeito eleito Angelo Perugini (PDT), o pedetista lamentou a falta de transição, alegando que não teve acesso a documentos da administração antes de assumir.

As mudanças da LOM vão na contramão dessa situação, tornando a transição obrigatória. “A transição de governo objetiva propiciar condições para que o prefeito eleito obtenha de seu antecessor todos os dados e informações sobre o funcionamento dos órgãos e servidores que compõem a administração e preparar os atos necessários à implementação do programa no novo governo”, traz a publicação da lei. Foto: Arquivo / O Liberal

Na lei aprovada pelos parlamentares fica determinado que a equipe de transição será composta por cinco membros, sendo três indicados pelo prefeito eleito e dois da administração corrente. A equipe terá um coordenador, que poderá solicitar qualquer informação da administração municipal. O chamado período de transição terá início 10 dias após o resultado das eleições.