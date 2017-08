Termina na sexta 1ª etapa de cadastro para gratuidade nas viagens urbanas

Pessoas com 60 anos ou mais que moram em Hortolândia e querem ter o Cartão do Transporte Urbano-Sênior, que será lançado em setembro, têm até sexta-feira (18) para se inscrever nos pontos localizados no Jardim Amanda, Remanso Campineiro e Jardim Rosolen (veja endereço abaixo). Após esta data, o cadastro poderá ser feito somente nos pontos fixos divulgados pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

Até o momento, 848 pessoas já estão inscritas para receber o documento que garante gratuidade nas viagens em ônibus urbanos. Criado no governo Angelo Perugini, o Cartão Sênior visa levar mais cidadania a pessoas desta faixa etária que, a partir daí, passarão a entrar no coletivo pela porta da frente.

Na etapa inicial de cadastramento, a expectativa é inscrever cerca de 2 mil idosos. Porém, a meta é levar o benefício a todos os munícipes com 60 anos ou mais. O cadastramento começou no dia 26 de julho.