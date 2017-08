Tamanhos de lotes em Hortolândia podem ser menores

O novo Plano Diretor de Hortolândia, que deve orientar a expansão municipal nos próximos dez anos, prevê a diminuição do tamanho dos lotes mínimos comercializados. Atualmente, a metragem permitida é de 250 metros, mas esse tamanho vai diminuir 36%, caindo para 160. Segundo a prefeitura, a mudança atende uma demanda do mercado por terrenos menores. O plano será analisado em uma audiência pública, aberta à população, que poderá opinar sobre as mudanças.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica, Carlos Roberto Prataviera Júnior, o Plano Diretor é um instrumento de desenvolvimento urbano para orientar as ações do poder público e do setor privado. Foto: Reprodução

“Com essa modificação no tamanho mínimo dos lotes, queremos evitar a subdivisão irregular, sem planejamento, situação que compromete a questão urbana, com excesso de guias rebaixadas e a falta de lugares para estacionar porque toda frente do imóvel é utilizada para garagem. Além disso, isso atende a uma demanda de mercado, que aponta uma preferência das pessoas por lotes menores”, afirmou o secretário.