Suspeito de furto é preso com armas em Hortolândia

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um homem suspeito de participar de um furto contra uma agência bancária em Monte Sião (MG) na quinta-feira (7), com explosão de caixas e troca de tiros com a polícia, foi preso nesta sexta-feira em Hortolândia com três submetralhadoras, uma espingarda calibre 12, uma carabina e um rifle.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), a corporação recebeu uma denúncia de que na Rua Palmas, no Parque do Horto, morava um indivíduo que havia participado da ocorrência em Monte Sião.

Além das armas, os policiais apreenderam R$ 520, quatro coletes a prova de balas, quatro toucas ninja.