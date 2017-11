Sociedade organiza e financia eventos para o feriado da Consciência Negra

Em Hortolândia, é feriado na segunda, dia 20, e as rodas de capoeira vão garantir a diversão de quem passear pelo Parque Renato Dobelin, às margens do Ribeirão Jacuba. Mas, até o dia 30, os seminários acontecem em espaços públicos e particulares da região central e dos bairros, em horários alternativos.

Sem gastar verba pública e com o engajamento de entidades da própria sociedade civil, acontecem palestras e rodas de conversa por toda a cidade, para o debate de temas como intolerância religiosa, racismo e preconceito, direito à saúde, e empreendedorismo afro.

Como a agenda tem eventos marcados em dias úteis, optou-se que os debates acontecessem, preferencialmente, a partir das 19h, fora do horário comercial. Mas há um encontro de mulheres negras, por exemplo, marcado para 14h30 da próxima quinta-feira no Jardim das Paineiras; e uma roda de conversa sobre racismo institucional, previsto para 14h de sexta, na Vila São Francisco.

“Fizemos uma programação para despertar o início dos debates sobre cada tema, e a ideia é expandir o encontro para outros dias e outros horários”, explica Tereza Godinho, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres, da Prefeitura de Hortolândia. Os próprios participantes, diz, vão definir novas datas.

LEIA TAMBÉM: Hortolândia vai rever adicional de servidores

De acordo com Tereza, cada debate é organizado e custeado pelas próprias lideranças comunitárias. Assim como as apresentações artísticas, que são coordenadas por professores voluntários. “As reflexões vão desconstruir pensamentos e posturas que sustentam culturalmente o preconceito, a discriminação e a desigualdade”, disse. Toda a programação, com datas, locais e horários, está disponível em www.hortolandia.sp.gov.br.