Sindicância descarta abusos na Emei Jardim Novo Estrela

A Secretaria de Educação disse que o professor foi afastado da escola, e que mesmo tendo sido inocentado pela sindicância interna, ele seguirá cumprindo jornada de trabalho em um setor administrativo. Em abril, os moradores do bairro Jardim Nova Estrela fizeram um protesto em frente a escola, queimando pneus e fechando a rua. Um grupo de pais tentou linchar o professor acusado do abuso.

Mães de duas alunas de apenas dois anos registraram boletins de ocorrência em abril deste ano contra um professor da Emei. Uma das crianças disse à família que o homem havia passado a mão em sua genitália ao dar-lhe banho. A mãe dessa aluna então conversou com a mãe de outra criança, que confessou ter ouvido um relato parecido, e as duas registraram o caso na delegacia. À época, a escola havia informado que esse profissional não dava banho em nenhum aluno.

A Prefeitura de Hortolândia finalizou a sindicância interna para investigar duas acusações de abuso de crianças na Emei Jardim Novo Estrela, e concluiu que não foi constatada nem autoria e nem a materialidade do suposto crime. O professor acusado foi inocentado e em seguida o caso arquivado no âmbito administrativo e uma cópia da sindicância foi entregue ao MP (Ministério Público).

Na esfera policial, o caso também foi arquivado. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que Polícia Civil de Hortolândia concluiu o inquérito policial do caso. “As investigações e os laudos do Instituto Médico Legal não apontaram abuso às crianças. O inquérito foi encaminhado para apreciação da Justiça no último dia 5 de maio”, afirmou.

O Ministério Público foi questionado, mas não havia localizado o andamento do caso até o fechamento da reportagem. O Conselho Tutelar do foi procurado, mas disse que não pode comentar procedimentos.

