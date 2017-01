Shopping Hortolândia é evacuado após vazamento de gás

O Shopping Hortolândia foi evacuado na tarde deste domingo (15) e o funcionamento do centro de compras foi suspenso após ocorrer um vazamento de gás em um restaurante. Apenas uma loja de atacado, que fica em uma área mais distante, continua aberta.

O problema foi detectado às 13h30, quando todo o fornecimento de gás do prédio foi interrompido e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Após vistoria, os bombeiros descartaram qualquer risco de acidente, entretanto, a administração do shopping optou por evacuar o prédio e suspender o atendimento neste domingo, quando serão realizadas manutenções.

A previsão é de que nesta segunda-feira (16) os estabelecimentos funcionem normalmente. “Destacamos que todas as medidas foram tomadas em parceria com o Corpo de Bombeiros e que não houve qualquer outra consequência, além do transtorno momentâneo, pelo que nos desculpamos com nossos clientes”, traz a nota enviada para a imprensa.