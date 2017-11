Preso, homem diz que alugava arma por R$ 350 para bandidos

Um rapaz de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (13), em Hortolândia, após denúncia anônima de que ele portava uma arma de fogo. O suspeito tentou fugir, mas acabou sendo abordado por policiais militares dentro da residência. Ele entregou o local onde guardava o revólver e disse que usava o armamento para roubar veículos no município e também o alugava para que outras pessoas cometessem crimes. Foto: Divulgação/Polícia Militar

O flagrante aconteceu por volta das 18 horas, na Rua Uberlândia, no Jardim Nova América. Quando se aproximaram do endereço indicado pela denúncia, policiais viram o suspeito no quintal da casa. Ao notar a presença dos soldados, o rapaz saiu correndo e entrou no imóvel, sendo acompanhado pela equipe e abordado na cozinha.

Ele confessou possuir um revólver, drogas e dinheiro e disse que tudo estaria em um guarda-roupa do quarto, onde sua mulher estaria dormindo. O suspeito afirmou ainda que usava a arma para roubar veículos e os entregava a um “terceiro por R$ 500”. Disse também que alugava o revólver por R$ 350 para que outras pessoas cometessem crimes. Quanto à droga que os policiais encontrariam na casa, seria para consumo. Já o dinheiro, era proveniente do aluguel da arma e também do que recebia pela entrega dos carros roubados.