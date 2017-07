Prefeitura retoma revitalização da rua Luiz Camilo de Camargo

A Prefeitura de Hortolândia informou que retomará as obras de revitalização da rua Luiz Camilo de Camargo, na região central, neste sábado (8), após 12h. A obra deve alterar rotas de ônibus neste final de semana. Com cronograma que prevê serviços durante os finais de semana e no período noturno, a previsão de conclusão da obra é de 40 dias.

As primeiras intervenções serão realizadas em 48 horas pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo). Nesta etapa, os serviços serão realizados no trecho entre as ruas Zacharias Costa Camargo e Nelson Pereira Bueno. A revitalização inclui desde o cruzamento com a rua João Blumer, até o cruzamento com a rua Argolino de Moraes. As duas primeiras quadras já foram executadas no ano passado.