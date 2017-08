Prefeitura promove palestra para estimular hábitos saudáveis

A ideia é inserir no cronograma das escolas uma aula mensal diferenciada: uma ginástica com música, que motive ainda mais crianças e jovens a gostarem da prática de atividades físicas, dentro e fora da escola.

O evento será ministrado pelo coordenador do Lian Gong (ginástica chinesa), Alfredo Wagner da Conceição, das 18h30 às 20 horas no Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire”, no Remanso Campineiro.

Com o objetivo de levar a população a adotar hábitos mais saudáveis e a ter mais qualidade de vida, a Prefeitura de Hortolândia promove no próximo dia 21 uma palestra para professores de educação física sobre o programa Viva Mais. Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

A primeira experiência neste sentido, com cerca de 70 alunos do 4° e 5° ano da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Viva Mais, aconteceu no dia 7 de agosto. Eles foram caminhando por cerca de 10 minutos até o parque Creape, localizado no entorno da escola. Lá, por aproximadamente 20 minutos, participaram, junto com funcionários da unidade da ginástica laboral adaptada, que contou com aquecimento, alongamento e música.

De acordo com o coordenador pedagógico das atividades de Educação Física da rede municipal, Rodiney Ayres, a iniciativa tem como objetivo fazer com que os alunos tomem gosto pela atividade física e inseri-a no dia a dia como prática de bem-estar e promoção da saúde.

