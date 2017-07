Prefeitura oferece vagas para cursos de arte dramática e dança

As formações culturais em arte dramática (teatro) e em dança são cursos compostos de matérias práticas e teóricas com duração de quatro semestres letivos, totalizando 1160 horas/aula, e apresentações púbicas na Mostra de Artes da Cena e outros eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer. Os alunos poderão optar pela disciplina na área de dança de rua, história do teatro brasileiro, história da dança, iluminação cênica, consciência corporal, anatomia para bailarinos, dança do Brasil e produção cultural.

As inscrições podem ser feitas na escola, ou pelo link , até o dia 14 de julho. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 20h30.

A Prefeitura de Hortolândia oferece vagas para cursos de arte dramática e dança no segundo semestre deste ano. Serão 20 vagas para cada curso, destinadas a pessoas com idade a partir de 16 anos, que serão oferecidos na Escola de Artes “Augusto Boal”, localizada na Rua Casimiro de Abreu, S/Nº, Jardim Amanda II.

Devido à intensa carga horária, o aprendiz pode pleitear o registro profissional (DRT) junto ao SATED (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de SP) e SindDança (Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado de São Paulo), podendo atuar no mercado de trabalho.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a ação tem o objetivo de garantir o acesso da população ao conteúdo das componentes curriculares, mesmo que o munícipe ainda não esteja matriculado em um dos cursos profissionalizantes, promovendo os primeiros contatos com o curso. Caso o interessado se matricule, poderá solicitar o aproveitamento do componente curricular posteriormente.

