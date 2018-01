Transferência de veículos para Hortolândia gera reembolso

O ano começa com notícia boa para quem tem carro novo ou usado. A Prefeitura de Hortolândia continua a oferecer o reembolso de despesas para o morador que fizer o emplacamento ou a transferência de veículos com placas de outras cidades para o município.

O reembolso é de R$ 250 para veículos com valor venal entre R$ 25 mil a R$ 40 mil, ou de R$ 550 para veículos com valor venal acima de R$ 40 mil. O valor do reembolso é calculado de acordo com o valor venal utilizado pelo governo estadual no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). O reembolso só é válido para veículos de passeio.

Para ter direito ao reembolso o morador deve já ter pago o IPVA na cidade e comprovar ser o proprietário do veículo. Para receber o reembolso é necessário protocolar requerimento no Setor de Protocolo, que fica no Paço Municipal “Palácio das Águas”, localizado na rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro. O requerimento pode ser protocolado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.