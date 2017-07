Prefeitura instala 300 lixeiras em diversos pontos da cidade

De acordo com o gerente de manutenção do Departamento de Serviços Urbanos, Domingos Pereira Filho, o objetivo da Prefeitura é realizar instalação ou troca das lixeiras em 100% das praças de Hortolândia. Atualmente, a cidade conta com aproximadamente 84 praças. “Em 80% delas, a atual Administração já realizou algum tipo de manutenção e zeladoria”, observa o gerente de manutenção do Departamento de Serviços Urbanos, Domingos Pereira Filho.

“Muitas lixeiras estavam quebradas e foram substituídas. Algumas também foram instaladas em locais que a população solicitava. Foram colocadas lixeiras novas nos pontos de ônibus das principais avenidas de bairros como Jardim Amanda, Rosolen e na região Central. Nas praças do Santa Esmeralda, São Sebastião e Adelaide também foram feitas as instalações”, informa Fábio Menezes Brito, chefe de setor do Departamento de Serviços Urbanos.

De acordo com a prefeitura, desde o início do ano, há investimentos na revitalização e manutenção de praças e espaços públicos da cidade. Trabalhos emergenciais já foram realizados nas praças Neusa Maria Marchetti Francisco, na Vila São Francisco; na Poderosa, no Jardim Rosolen; Parque Chico Mendes, no Centro; e nas praças do Jardim do Bosque e da Vila da Conquista. Também foram realizados serviços de manutenção nas praças do Jardim Adelaide, Jardim Nossa Senhora de Fátima e Jardim Santa Esmeralda, CIF Santa Clara e no Remanso Campineiro.