Prefeitura recolhe materiais descartados

A Prefeitura de Hortolândia recolheu, nesta quarta-feira (10), lixos e entulhos descartados irregularmente em um terreno localizado na rua Amazonas, atrás da USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim São Jorge. Após o trabalho, a administração pede a colaboração dos moradores para manter o local limpo.

Para realizar a limpeza, a prefeitura utilizou uma máquina e contou com a ajuda de operários para a conclusão do trabalho. Entre os materiais retirados do local pela prefeitura estavam madeira, restos de construção, capacete, pneu, escova de dente, embalagens plásticas, vidro, resto de alimentos, dentre outros.

LEIA TAMBÉM: Campanha promove cuidados com a saúde mental

Para o descarte correto destes materiais, a Prefeitura de Hortolândia conta com sete PEV’s (Pontos de Entrega Voluntária de Entulhos e Recicláveis) e quatro LEV’s (Locais de Entrega Voluntária de Recicláveis) em operação. Esses pontos estão localizados nas cinco regiões de Hortolândia.