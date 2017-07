Prefeitura recebe solicitações do Cartão do Transporte

A Prefeitura de Hortolândia está cadastrando idosos interessados em solicitar o Cartão do Transporte para Idosos. O benefício garante viagens gratuitas nos ônibus urbanos municipais, com entrada pela porta da frente.

O requerimento pode ser feito até o dia 18 de agosto, das 8h às 17h, em quatro locais. Após este prazo, a inscrição também poderá ser feita em outros locais que serão divulgados em breve pela Secretaria de Mobilidade Urbana. É necessário ter idade superior a 60 anos e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Dados da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, baseados na projeção feita pela Fundação Seade para 2017, estimam que há 21.949 idosos em Hortolândia, o correspondente a 10,03% da população. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira, a criação do Cartão do Transporte para esta faixa etária atende às demandas apresentadas pela população idosa durante as Plenárias da Mobilidade, realizadas entre março e maio deste ano.