Prefeitura reabre quadras revitalizadas da Rua Luiz Camilo de Camargo

Desde cedo, agentes de trânsito orientaram motoristas no cruzamento da Rua Luiz Camilo com Nélson Pereira Bueno e disciplinaram a travessia de estudantes em frente a Escola Estadual Manoel Ignácio da Silva, onde a Prefeitura implantou lombofaixa, para evitar atropelamentos.

Diante da liberação, todas as linhas de ônibus voltam a circular respeitando as trajetórias originais. Também foram reativados os sete pontos de embarque e desembarque existentes neste trecho da Rua Luiz Camilo e na Rua Nélson Pereira, que haviam sido momentaneamente desativados. A Secretaria de Mobilidade Urbana resolveu manter as duas paradas, recém-criadas, na Rua Argolino de Moraes.

Também foram implantadas faixas de retenção de veículos, faixas de travessia de pedestres nos cruzamentos, linhas de borda, linhas seccionadas, linhas duplas amarelas, faixas de aproximação de cruzamento, letreiro de “Devagar Escola” e placas de proibido estacionar nas esquinas, onde há faixas amarelas. Com a implantação da lombofaixa em frente à escola, o semáforo foi desativado. Foto: Imprensa-Divulgação

Outra novidade é a criação, neste trecho da Rua Luiz Camilo, de vagas exclusivas de estacionamento para idoso e deficiente, uma de cada modalidade, assim como cinco de parada rápida por 15 minutos, com pisca alerta ligado: duas no lado oposto à Caixa Econômica Federal e três mais adiante, em frente à agropecuária. Logo após a unidade escolar, foi demarcado espaço de 30 metros, reservado para a parada de peruas escolares.

A Rua Caetano Basso agora tem dupla mão. No sentido Luiz Camilo-Argolino de Moraes, foram criadas cinco vagas de estacionamento comum à direita. Na Rua Zacarias Costa Camargo, no sentido Olívio Franceschini-Luiz Camilo, também foi liberado o estacionamento à direita.

As obras de modernização da Rua Luiz Camilo de Camargo, no trecho que vai da Rua Zacarias Costa Camargo, até após a Rua Nelson Pereira Bueno, foram retomadas no dia oito de julho. O serviço foi concluído 6 dias antes do prazo estipulado pelo prefeito Angelo Perugini, em 34 dias corridos.

O serviço realizado no local consistiu em adequar as antigas ligações de água e esgoto; colocar abaixo do chão grandes caixas de concreto por onde vão passar fiações subterrâneas de energia elétrica e telecomunicações, que hoje ficam nos postes; criar este sistema de fiação subterrânea; concretar as calçadas e pavimentar novamente a via, uma vez que o asfalto foi removido para a obra. Em seguida, toda a área recebeu sinalização de trânsito.