Oficina trabalha reaproveitamento de madeira

Nesta quarta-feira (2), a Prefeitura de Hortolândia realiza uma oficina de reaproveitamento de madeiras provenientes de podas e cortes de árvores removidas as duas da cidade. A atividade será no Viveiro Municipal “Antonio da Costa Santos”, às 9h, e será aberta a toda a comunidade, com vagas limitadas e inscrições pelo telefone 3897-2926.

A oficina, oferecida pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está vinculada ao programa “Viva Mais”, de incentivo a ações que levem a população a ter uma vida mais longa, inteligente e saudável.

Foto: Divulgação

O objetivo é transmitir conhecimentos para que os participantes transformem troncos e galhos, em bom estado, em moveis rústicos, que possam ser reutilizados em parques, jardins e áreas verdes ou até mesmo em residências. Madeiras apodrecidas serão transformadas em composto orgânico, usado em hortas comunitárias e também doado à população para futuros plantios.