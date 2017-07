Prefeitura oferecerá cursos profissionalizantes na EJA

A Prefeitura de Hortolândia oferecerá cursos profissionalizantes para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), modalidade de ensino que permite a pessoas de 15 anos de idade ou mais retomarem, gratuitamente, os estudos e concluírem o Ensino Fundamental. Atualmente, há 572 estudantes matriculados em quatro unidades polo, na rede municipal.

Professores da modalidade e gestores da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia reuniram-se nesta semana, no CFPE (Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire”), no Remanso Campineiro, para apresentar o projeto dos “Polos de Tecnologia e Educação Profissional” para alunos da EJA e comunidade. Também estiveram presentes representantes das parcerias fechadas com entidades públicas e também da iniciativa privada, dentre elas o Governo do Estado, através do programa Via Rápida Emprego, a Algar Telecom e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Foto: Reginaldo Prado

Entre as modalidades apresentadas estão os cursos de “Logística”, de 100 horas/aula, do Via Rápida Emprego; de “Relação no Ambiente de Trabalho”, de 28 horas/aula, focado em preparar o candidato para o ingresso e permanência no mercado de trabalho, da Algar Telecom; e os do PCFP (Programa Comunitário de Formação Profissional) do Senai, que oferece possibilidades de formações com carga horária entre 20 e 100 horas/aula, em áreas como Eletricidade, Metalurgia e Gestão. No encontro, ficou acertado que, em breve, os professores participantes darão um retorno à Secretaria, apontando os cursos a serem oferecido em cada escola.



Confira as escolas municipais que oferecem a EJA: