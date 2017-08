Prefeitura finaliza asfalto na rua Luiz Camilo de Camargo

A Rua Luiz Camilo de Camargo, na região central de Hortolândia, terá o trecho em obras liberado para o tráfego de veículos nesta semana. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos conclui o asfalto no trecho entre a rua Zacarias Costa Camargo até depois da rua Nelson Pereira Bueno, passando pelo cruzamento com a rua Nelson Pereira Bueno. A previsão é que o serviço de pavimentação seja concluído até o final da tarde desta segunda-feira (7). Após a implantação do asfalto, a Secretaria de Mobilidade Urbana fará a sinalização de solo e liberação da via. Foto: Imprensa-Divulgação

Nesta terça-feira, a obra completa 32 dias. Para cumprir a meta de executar o serviço em menos de 40 dias, operários estão no canteiro de obras 24 horas por dia, sete dias da semana. O serviço realizado, desde o dia 8 de julho, consiste em adequar as antigas ligações de água e esgoto, colocar abaixo do chão grandes caixas de concreto por onde vão passar as fiações subterrâneas de energia elétrica e telecomunicações, que hoje ficam nos postes, criar este sistema de fiação subterrânea, concretar as calçadas e pavimentar novamente a via, uma vez que o asfalto foi removido para a obra.

Nesta intervenção, a Prefeitura utilizou o serviço é envelopado, ou seja, o local onde os operários trabalham ficou isolado. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, esta medida garante segurança durante o período de intervenções, mantém o canteiro de obras organizado, possibilita melhor planejamento das etapas de serviço, além de garantir mais rapidez na conclusão dos trabalhos.