Prefeitura faz audiência pública sobre o Plano Diretor

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica, Carlos Roberto Prataviera Júnior, o Plano Diretor é um importante instrumento de desenvolvimento urbano para orientar as ações do poder público e do setor privado e assegurar o bem estar dos moradores e das gerações futuras.

Moradores de Hortolândia podem opinar sobre a alteração do Plano Diretor da cidade durante audiência pública que será realizada pela Prefeitura nesta quinta-feira (31). A reunião será às 18h30 no auditório do Centro de Formação Paulo Freire, localizado na rua Euclides Pires de Assis, 205, no Remanso Campineiro.

Foto: Arquivo / O Liberal

“Queremos ouvir a população. A participação é muito importe porque é por meio do Plano Diretor que podemos garantir o crescimento ordenado da nossa cidade, com qualidade de vida, desenvolvimento econômico e social pelos próximos 10 anos”, afirma Prataviera Júnior.

O projeto preliminar com as propostas de alteração do Plano Diretor já está disponível para consulta no site da Prefeitura. Prataviera Júnior informou que a alteração do Plano Diretor prevê atualização do mapa do perímetro urbano, zoneamento da cidade e mudanças na lei de uso e ocupação do solo. Uma das alterações propostas é a que permite a abertura de loteamentos com terrenos com medida mínima de 160 m²; atualmente, a metragem permitida é de, no mínimo, 250m².

“Com essa modificação, queremos evitar a subdivisão irregular de lotes, sem planejamento, situação que compromete a questão urbana, com excesso de guias rebaixadas e a falta de lugares para estacionar porque toda frente do imóvel é utilizada para garagem. Além disso, atende a uma demanda de mercado, que aponta uma preferência das pessoas por lotes menores”, explica o secretário.