Prefeitura abre novo processo para contratar servidores

A Prefeitura de Hortolândia abriu processo seletivo para a contratação de profissionais da educação. São 40 vagas para os cargos de professor de educação básica e agente de políticas sociais. Os salários variam de R$ 1.749, 13 a R$ 4.444, 54. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de julho, no site www.shdias.com.br, dentro do tópico “processo seletivo simplificado PSSPMH 001/2017”. Mais informações podem ser obtidas no portal da Prefeitura de Hortolândia.

De acordo com a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, são 30 vagas para professores de educação básica: 20 para as especialidades Educação de Jovens e Adultos, Educação Fundamental e Educação Infantil; duas para a especialidade Educação Artística, três para Educação Especial, três para Educação Física e duas para Língua Inglesa. Outras dez vagas estão abertas para a função de agente de políticas sociais: 5 para a especialidade Educador Infantil e 5 para Educador Infanto-Juvenil.

A empresa responsável pela organização e realização do processo seletivo simplificado é a SHDias Consultoria e Assessoria. As taxas de inscrição são de R$ 50 para candidatos que cursaram o ensino médio e R$ 70 para os que cursaram o ensino superior. Para mais informações, basta acessar o edital do processo seletivo, disponível no Diário Oficial Eletrônico do município, no site www.hortolandia.sp.gov.br ou www.shdias.com.br.