PM é acusado de estuprar sobrinha de 15 anos

Um policial militar lotado na 4ª Companhia de Hortolândia é acusado de abusar da sobrinha de 15 anos. O crime teria sido cometido em junho do ano passado, mas o caso só chegou ao conhecimento da Polícia Civil nesta quinta-feira (5).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a adolescente disse que o tio C.F.S.P., de 35 anos, começou a assediá-la em janeiro do ano passado, dizendo que gostaria de manter relações sexuais com ela e questionando-a sobre sua sexualidade. A menina afirmou que era virgem.

Em algumas ocasiões, o policial militar, de acordo com a jovem, dizia que pensava nela e chegou a mostrar alguns vídeos pornográficos. O suspeito tinha livre acesso na residência da sobrinha, uma vez que era visto como confiável e um pai para a adolescente. Foto: Arquivo / O Liberal

Em junho de 2016, o soldado teria obrigado a sobrinha a manter relações sexuais com ele, na casa onde mora, sob ameaça de um revólver. A adolescente disse que tentou empurrá-lo, mas que não conseguiu impedir o estupro.

Dois meses depois, em agosto, a vítima contou o ocorrido para membros da igreja que ela frequenta e só então a mãe da jovem e irmã do suspeito, tomou conhecimento da violência.

Desde então, mãe e filha estariam sendo ameaçadas pelo policial militar. De acordo com a lavadeira R.C.O., de 45 anos, mãe da adolescente, o suspeito afirmou que faria uma tragédia. Ele teria dito para a sobrinha que mataria ela e a mãe dela e depois cometeria suicídio porque se o crime viesse à tona, sua carreira estaria encerrada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o comandante da Polícia Militar identificado como Ruggero esteve na delegacia no momento em que as vítimas denunciavam o crime, mas apenas as orientou a comparecer no batalhão da 4ª Companhia.

Mãe e filha representaram contra o autor e requisitaram medidas protetivas. O policial militar será investigado. O caso foi registrado como estupro, ameaça e violência doméstica.

Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar informou que o PM está preso administrativamente e uma sindicância foi instaurada para que ele responda internamente. O caso foi registrado na Delegacia de Hortolândia e foi instaurado Inquérito Policial pelo 1°DP da cidade para investigar o caso. A autoridade responsável solicitou medidas protetivas à Justiça.