Foram apreendidos no total 4,636 quilos de maconha, divididos em 2.269 porções prontas para venda, 4,285 quilos de cocaína, sendo uma parte pronta para comercialização e as outras em pacotes maiores e, por fim, 11 pacotes contendo microtubos para acondicionar cocaína.

Com o apoio de um cão farejador da raça pastor alemão, do Canil da GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré, os policiais encontraram cinco tambores com entorpecentes enterrados na mata.

Não há pistas de quem pode ter deixado as drogas no local. O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial de Hortolândia e agora a Polícia Civil iniciará as investigações para localizar possíveis suspeitos.