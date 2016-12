Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Hortolândia apreenderam 400 quilos de maconha, na noite desta terça-feira (20). A droga estava guardada em um bairro na divisa do município com Campinas. Ninguém foi preso.

A apreensão foi motivada por denúncia anônima. Os policiais foram informados na tarde desta terça-feira que o entorpecente que abastecia os pontos de venda de drogas no município e região, estaria guardado em um imóvel na divisa de Campinas com Hortolândia.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Os policiais realizaram diligências pelo local indicado e encontraram em uma casa, aproximadamente 400 quilos de maconha. Não havia ninguém no local. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Hortolândia e as investigações seguem na tentativa de identificar o proprietário da droga.