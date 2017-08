PM recupera carga roubada avaliada em R$ 20 mil em Hortolândia

O rapaz confessou que a carga havia sido roubada de um caminhão, porém, negou participação no assalto. Disse apenas que receberia uma quantia em dinheiro para armazenar a mercadoria no depósito do bar pertencente a sua família.

Policiais militares do Rota (Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar) encontraram na noite desta terça-feira (8), em Hortolândia, uma carga roubada de eletrodomésticos e móveis avaliada em aproximadamente R$ 20 mil. A mercadoria estava guardada em um depósito de um bar no Jardim Boa Esperança. Um jovem de 18 anos foi preso. Ele era o responsável pelo armazenamento. Foto: Divulgação/Polícia Militar

No local, foram encontrados máquina de lavar, forno elétrico, home theather, sofá, armários de cozinha, entre outros. De acordo com a PM (Polícia Militar), além das mercadorias, os suspeitos levaram as notas fiscais dos produtos para revendê-los pela metade do preço. Apenas parte da carga roubada foi recuperada.

Os trabalhos da polícia continuam na tentativa de identificar o restante da quadrilha por meio das conversas e informações encontradas no celular do jovem. O suspeito foi recolhido na cadeia de Sumaré.