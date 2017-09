PM realiza três apreensões de drogas em Hortolândia

No primeiro caso, os policiais avistaram um menor, de 17 anos de idade, em uma motocicleta entregando uma mochila para outro indivíduo no cruzamento das ruas Aroldo Pereira da Costa e Da Mina, no Jardim Santa Clara do Lago I, no momento em que o adolescente iniciou uma fuga.

Levado ao Plantão Policial de Hortolândia, o ato infracional foi registrado e o adolescente acabou liberado aos seus responsáveis em seguida.

No segundo caso, no Jardim São Pedro, dois homens estavam em atitude suspeita e, ao perceberem que seriam abordados, um deles dispensou um estojo. Na abordagem, os policiais acharam no estojo 28 porções de cocaína e, na casa do homem detido, identificado como E. A. A., também foi achada uma caderneta com anotações do tráfico. Levado ao plantão, o homem foi autuado em flagrante.

Já no terceiro caso, na Rua Epitácio Pessoa, no Jardim Amanda, um homem foi flagrado por policiais militares mexendo em uma caçamba e, abordado, nada foi encontrado com ele mas, na caçamba onde ele estava, foram achadas 56 porções de crack, 11 de cocaína e mais seis de maconha. O indivíduo também foi autuado por tráfico de drogas.