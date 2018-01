PM passa a fazer fiscalização de trânsito em Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia firmou convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo com objetivo de ampliar a fiscalização de trânsito na cidade. A partir de agora, policiais militares farão autuações e aplicarão multas nos casos em que, antes, apenas os agentes de trânsito estavam aptos a fiscalizar, como parar em local proibido, avançar sinal vermelho e parar sobre faixas de pedestres.

Na semana passada, aproximadamente dez policiais militares de Hortolândia participaram de uma formação com o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira, em preparação à ação permanente de fiscalização.

De acordo com a legislação estadual de trânsito, policiais militares têm poder de fiscalização sobre situações relacionadas ao veículo e ao condutor, como condições dos pneus, documentação do automóvel, habilitação do motorista, embriaguez ao volante, entre outras situações. Já os agentes de trânsito do município fiscalização infrações no âmbito das vias municipais. Com o convênio, a polícia também fará este tipo de autuação. PMs e agentes de trânsito compartilham, ainda, a fiscalização de uso de celular e de cinto de segurança.