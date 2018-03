PM localiza seis quilos de drogas no Jardim Amanda, em Hortolândia

Foto: Polícia Militar/Divulgação

O 48° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior) localizou, na noite de segunda-feira (19), seis quilos de drogas em uma residência e em um terreno baldio ao lado do imóvel no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia. Uma mulher de 23 anos foi identificada como a responsável pela droga e foi apresentada ao Plantão Policial.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da corporação foi até a Rua Pedro Álvares Cabral para investigar uma denúncia de tráfico de drogas. Os policiais abordaram a moradora da casa denunciada. Eles fizeram uma busca em sua residência e no terreno baldio situado ao lado do imóvel.

Foram encontrados 1,032 quilos de cocaína, 1,258 quilos de crack, 3,897 quilos de maconha, além de R$ 1.555, três balanças de precisão, embalagens para embalar as drogas e um caderno com anotações sobre tráfico. A suspeita, que não possui antecedentes criminais, foi apresentada à Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.