Perugini unifica secretarias e deve ainda suspender alguns contratos

O prefeito eleito de Hortolândia, Angelo Perugini (PDT), anunciou nesta quinta-feira uma diminuição no número de secretarias municipais por meio da unificação e renomeação de algumas pastas. No novo secretariado, existe cinco membros que fizeram parte do primeiro escalão da outra passagem de Perugini pela prefeitura. Com a posse marcada para este domingo, dia 1º – o que foi garantido por uma decisão liminar do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) – o pedetista relatou que não houve reuniões de transição com a atual gestão e que, diante da falta de informações, contratos, convênios e licitações terão de ser suspensas logo no início do ano.

Perugini informou que o número atual de 18 secretarias será reduzido para 15. Ele também informou que todos os comissionados atuais devem ser exonerados e que irá contratar novos em número reduzido. “Como não teve transição, vou rescindir todos, e começar lentamente a chamar. Tenho que ter razões para contratar cada um dos funcionários. A intenção é economizar R$ 1 milhão no ano. Existem hoje 670 comissionados e a nossa meta é chegar em 250, 300”, disse.

No início do ano, o prefeito deve encaminhar à câmara um projeto de lei para a reforma do primeiro escalão. Segundo Perugini, já no domingo, após a posse, às 14 horas, os secretários já iniciam o trabalho na prefeitura. Foto: Leon Botão_O Liberal

Carlos Roberto Prataviera Júnior assumirá as secretarias de Finanças e Planejamento Urbano, sendo que o vice de Perugini, José Nazareno Gomes, o Zezé, será o secretário de Meio Ambiente. Já Carlos Augusto César, o Cafú, assume a Secretaria de Governo e Chefia de Gabinete, enquanto Ieda Manzano de Oliveira será a secretária de Administração e Gestão de Pessoas. Lourenço Daniel Zanardi irá ocupar a pasta da Saúde, enquanto Dimas Correa Pádua será secretário de Desenvolvimento Econômico. Francisco Raimundo da Silva acumulará as pastas de Cultura, Esporte e Recreação, e Luis Leite de Camargo cuidará da Segurança Pública. Jonas Pereira de Lima será o responsável pela Habitação e Giuliano Dandellero Picchi responde pela unidade de Assuntos Jurídicos. Fernando Gomes de Moraes será secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, enquanto Sérgio Torrecilas assume a pasta de Obras. Atílio André Pereira será secretário de Serviços Urbanos e o ex-vereador Ananias José Barbosa cuidará da Inclusão Social.

CONTRATOS. Diante da falta da transição entre os governos, Perugini preparou a entrada na prefeitura com base em informações do Portal da Transparência e de aliados que trabalham no Executivo. No entanto, ele considera que não é possível ter um diagnóstico da situação da cidade até pelo menos a primeira quinzena de janeiro.

“A receita de Hortolândia está precaríssima com a folha de pagamento altíssima. Não sei se vamos ter recursos para pagar os salários em janeiro e se haverá dinheiro para pagar as rescisões. Não temos informações da emissão do carnê de IPTU. Só vou poder sabe quando chegar lá. Eu não sei como está sendo gerida, não tive acesso às informações, e por isso eu tenho que suspender os contratos e convênios até a gente investigar. Os que tiverem problema nós cancelaremos e os que estiverem certo daremos continuidade”, disse.

Governo elenca prioridades para 100 dias

Além de revisar contratos e convênios e arrumar o caixa da prefeitura, assim que tomar posse, o prefeito eleito de Hortolândia, Angelo Perugini (PDT) e seu secretariado recém-anunciado, elencaram prioridades para os primeiros 100 dias de governo. Eles também estipularam a meta de gerar quatro mil empregos na cidade até o final do primeiro ano de mandato como uma forma de fazer o município sair ileso da crise econômica.

Entre as prioridades elencadas pelo novo prefeito estão a elaboração de uma lei que pode gerar IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) gratuito para alguns moradores e reduzir para outros, como ainda a busca por maneiras de implantar a escola em período integral para todas as crianças do município e soluções dos problemas emergenciais da área da saúde.

Neste último ponto estão previstas ações como mutirão de mamografias com apoio do governo do Estado de São Paulo e também a reestruturação do Hospital Municipal Dr. Mário Covas. Perugini apontou que quer acabar com as filas por consultas na cidade nesse período.