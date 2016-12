Perugini recebe diploma de prefeito

Foto: Arquivo – O Liberal

O prefeito eleito de Hortolândia, Angelo Perugini (PDT), recebeu o diploma da Justiça Eleitoral nesta sexta-feira. O documento, assinado pela juíza Juliana Ibrahim Guirao Kapor, permite que ele tome posse ao lado do vice José Nazareno Gomes, o Zezé (PTB).

A posse dos dois será neste domingo, às 9 horas, no auditório da câmara. Junto com Perugini e Zezé, 19 vereadores assumem o cargo. Perugini vai administrar Hortolândia pela terceira vez. Ele foi eleito, no dia 2 de outubro, com 58.291 votos, que correspondem a quase 60% dos votos válidos.

Por uma decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) houve a cassação do registro de sua candidatura, mas uma liminar permitiu que Perugini seja empossado.

Nesta quinta-feira, o prefeito eleito apresentou os secretários que vão ajudá-lo no trabalho de fazer Hortolândia retomar o desenvolvimento econômico e social. Atualmente, a prefeitura conta com 18 secretarias. Inicialmente, alguns secretários irão acumular duas pastas.