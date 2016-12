Perugini consegue liminar no TSE e vai tomar posse

Foto: Arquivo – O Liberal

O prefeito eleito de Hortolândia, Ângelo Perugini (PDT), conseguiu uma liminar no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que foi concedida pelo presidente do órgão, ministro Gilmar Mendes e que garante a posse do pedetista no domingo, dia 1 de Janeiro, mesmo sem a diplomação, que aconteceu na semana passada.

Perugini teve o registro de sua candidatura indeferido pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), que acatou recurso do Ministério Público Eleitoral contra a decisão da justiça eleitoral de Hortolândia, que ingressou com uma ação de investigação judicial por contas de contas rejeitadas pelo TCE quando Perugini foi prefeito da cidade. Leia a cobertura completa na edição desta quinta-feira do LIBERAL.

