Pernas de Aluguel busca patrocinadores para compra de triciclos

O projeto Pernas de Aluguel de Hortolândia está em busca de patrocínio para a compra de triciclos adaptados, com o objetivo de atender um número maior de pessoas com deficiência nos eventos esportivos. Um leilão de camisa autografada pelo goleiro Aranha, da Ponte Preta, está disponível no site do projeto, com lance inicial de R$ 500, com o objetivo de arrecadar fundos para um triciclo. Quem arrematar o leilão, receberá a camisa autografada pessoalmente do atleta, que virá em Hortolândia para conhecer o projeto. Cada triciclo custa R$ 1500.

Neste domingo (9), o projeto participou da corrida Nove de Julho, realizada no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. No entanto, levou apenas quatro deficientes, utilizando triciclos emprestados do projeto de Campinas para o percurso de cinco e oito quilômetros da corrida e caminhada.

A coordenadora do projeto em Hortolândia, Cristiane Rocha, explica que, atualmente, é preciso estabelecer rodízio para definir quem participará das corridas. “Participamos das provas com triciclos emprestados do projeto de Campinas. Estamos realizando campanhas em busca de patrocínio, com o objetivo de comprarmos nossos próprios triciclos e ampliar a capacidade de deficientes nos eventos. Nossa meta é ter uma quantidade de triciclos suficiente para todos que quiserem, poderem participar”, afirmou Cristiane.