PAT tem vagas de emprego em seis áreas em Hortolândia

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia oferece vagas de emprego em seis áreas de atuação. Há oportunidades para as funções de técnico em enfermagem do trabalho, vendedor interno com conhecimento em “vendas de eletros” (eletrônico, eletrodoméstico, linha branca), técnico em nutrição, auxiliar de cozinha, cozinheiro e consultor de vendas. O candidato precisa ter concluído o Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Técnico, conforme a área desejada. Foto: Prefeitura de Hortolândia-Divulgação

O interessado deverá comparecer ao Posto de Atendimento ao Trabalhador com carteira de trabalho, RG, CPF e cartão do PIS. A entrevista para vendedor interno e consultor de vendas acontece nesta sexta-feira (17), a partir das 14h. Para a função de técnico de nutrição, auxiliar de cozinha e cozinheiro será na terça-feira (21), a partir das 14h. Já os candidatos à vaga de técnico em enfermagem do trabalho devem estar presentes na unidade no dia 22, às 10h.

As empresas exigem, no mínimo, seis meses de experiência aos candidatos. Os salários oferecidos para as funções variam de R$ 1.213 e R$ 1.862. Para os cargos de vendedor interno e consultor de vendas as remunerações não foram informadas.