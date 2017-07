PAT tem oito vagas abertas em Hortolândia

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com oito vagas de emprego abertas para sete cargos. Há oportunidades de trabalho para estoquista, auxiliar de cozinha, frentista caixa, técnico em automação industrial, porteiro, cozinheiro industrial e copeiro (a).

Interessados devem procurar o PAT com carteira de trabalho, cartão do PIS, CPF, documento de identidade (RG) e comprovante de endereço, originais. O PAT está localizado no 2º piso do Open Shopping, que fica na rua Luiz Camilo de Camargo, 581, no centro de Hortolândia. O horário de atendimento para vagas de trabalho é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Parceria da Prefeitura com a SERT (Secretaria Estadual do Emprego e Relações de Trabalho), o órgão cadastra desempregados, faz captação de vagas junto a empresas, encaminha candidatos para o processo de seleção, realiza emissão de carteira de trabalho e requerimento de seguro-desemprego.