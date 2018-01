PAT de Hortolândia oferece 20 vagas para auxiliar de estoque

Foto: Reginaldo Prado / Prefeitura de Hortolândia

Os moradores de Hortolândia têm a chance de arrumar um emprego ao comparecer no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para disputar uma das 20 vagas de auxiliar de estoque. O interessado deverá ter concluído o Ensino Médio para concorrer à vaga. O PAT fica na rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco, no prédio do HORTOFÁCIL, Centro.

O interessado deve comparecer no PAT com carteira de trabalho, RG, CPF e cartão do PIS. A entrevista acontecerá segunda-feira (15/01), a partir das 10h30.

O contratado terá a tarefa de receber pedidos, conferir notas fiscais, separar pedidos e enviar para as praças solicitantes, conforme a demanda do cliente. O salário oferecido é de R$ 1.200.