PAT de Hortolândia disponibiliza 17 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhar) de Hortolândia está com 7 vagas de emprego para os cargos de supervisor de telemarketing (1 vaga), marceneiro (1 vaga) e consultor de vendas (5 vagas). Os interessados devem comparecer na unidade com carteira de trabalho, RG, CPF e cartão do PIS para a retirada da carta de encaminhamento. O PAT fica na rua Argolino de Moraes, no prédio do HORTOFÁCIL, na Vila São Francisco, Centro. Ainda restam 10 vagas abertas destinadas às pessoas com deficiência para a área de auxiliar administrativo.

O candidato à vaga de supervisor de telemarketing precisa ter formação no Ensino Médio e noções em supervisão de vendas e gestão de equipe. Uns dos diferenciais para concorrer a vaga será ter conhecimento em call center. A entrevista acontece nesta segunda-feira (26/03), a partir das 9h. O salário oferecido é de R$ 1.800, mais comissão. Foto: Reginaldo Prado / Prefeitura de Hortolândia

Para disputar à vaga de marceneiro, o profissional deve ter concluído o Ensino Fundamental. Ele terá a tarefa de confeccionar e reparar balcões ou peça, dar o acabamento no produto, por meio de produtos adequados, guiado por desenhos e especificações, além de analisar a peça a ser fabricada orientado por desenhos, modelos, especificações ou outras instruções. A seleção será na segunda-feira (26/03) e terça-feira (27/03), na empresa indicada pelo PAT. A remuneração não foi informada.

O contratado para a função de consultor de vendas tem que ter cursado o Ensino Médio. O funcionário será encarregado de trabalhar com uma carteira de cliente no formato porta a porta numa região preestabelecida para vendas de produtos de internet banda larga e pacotes de TV com imagem de fibra ótica. O profissional também terá a tarefa de manter e estreitar o relacionamento com os clientes. O processo seletivo está marcado para acontecer na quinta-feira (28/03), às 10h. O salário é de R$ 977,78. Após três meses, o valor é alterado para R$ 1.041,11, mais premiação.

Vagas para pessoas com deficiência

O Posto de Atendimento ao Trabalhador ainda está com vagas abertas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) para a função de auxiliar administrativo (10 vagas).

O auxiliar administrativo deve ter formação no Ensino Fundamental. Não é preciso experiência na área. A entrevista acontece no dia 2 de abril, às 9h. A remuneração é de R$ 954.