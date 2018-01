Parque Irmã Dorothy Stang inicia projeto ‘Verão no Parque’

O Parque Irmã Dorothy Stang, de Hortolândia, iniciou nesta segunda-feira (15) o projeto “Verão no Parque”, que segue até o dia 16 de fevereiro. Dentro da programação, o público terá atividades esportivas, recreativas, oficinas de reaproveitamento de materiais recicláveis e visitas monitoradas no parque.

O objetivo do projeto é levar a comunidade para o parque por meio de atividades esportivas e recreativas, além de aproximar a população do espaço de lazer. As atividades ocorrem das 14h às 19h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriado (confira a programação abaixo). O parque está localizado na rua Manoel Antonio as Silva, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima.

LEIA TAMBÉM: Desassoreamento de reservatórios depende de aval

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO SEMANAL DO PROJETO VERÃO NO PARQUE, DE 15/01 A 16/02