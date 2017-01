Para usar ponte, prefeitura e Estado devem gastar mais R$ 46 milhões

A Prefeitura de Hortolândia anunciou nesta quarta-feira que as obras do entorno da Ponte Estaiada serão retomadas na cidade. A confirmação ocorreu após um encontro entre o prefeito Angelo Perugini (PDT) e o presidente da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), Joaquim Lopes.

Pronta desde setembro de 2014, a ponte, que custou mais de R$ 60 milhões, depende das obras viárias para que seja utilizada. Segundo informações da prefeitura, a previsão é que as obras sejam concluídas até o final deste ano. No total, a administração municipal investirá R$ 6 milhões e a EMTU, R$ 40 milhões.

A Prefeitura de Hortolândia fará a construção da cabeceira da ponte, na rua João José da Silva, continuidade da Avenida Olívio Franceschini, no Jardim Santa Rita de Cássia, as obras de drenagem das vias no entorno e a pavimentação do tabuleiro da ponte, que consumirão os R$ 6 milhões. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

A EMTU, segundo a prefeitura, será responsável por fazer as obras viárias que interligarão o outro lado da ponte à Avenida Antonio da Costa Santos, no Jardim Nova América, com implantação de guias, sarjetas, novo asfalto e ciclovias em toda a extensão da via até a ligação com o quilômetro seis da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), no Jardim Boa Vista. Neste trecho também está prevista a construção de uma estação de transferência de passageiros, no Parque Perón.

“Estamos preparando a abertura de licitação para a contratação das obras que são de responsabilidade da prefeitura e iniciaremos os trabalhos o mais rápido possível. A EMTU já deu a ordem de serviço para a realização das obras que cabem a ela. Nossa meta é concluir o trabalho até dezembro”, afirmou o secretário de Planejamento Urbano, Carlos Roberto Prataviera Júnior.

A Ponte Estaiada integra as vias expressas de ônibus do Corredor Metropolitano Noroeste, cuja implantação em Hortolândia começou em 2006. “Colocar a Ponte Estaiada para funcionar é uma das prioridades do nosso governo. Isso significa unir o município pelo sistema viário, desde a região do Amanda até o Novo Ângulo”, disse Perugini.

OBRA

A Prefeitura iniciou a construção da Ponte Estaiada em 2012. A estrutura tem mais de 600 metros de extensão e 16,9 metros de largura, com duas pistas e duas faixas para circulação de veículos em cada via. O projeto prevê faixas para passagem de pedestres e ciclovia.