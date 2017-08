Novo Hortofácil inicia atendimento à população

O novo Hortofácil começou a atender a população nesta segunda-feira (28), com a oferta de 16 serviços públicos em um único local. O prédio foi inaugurado pelo prefeito Angelo Perugini na última sexta-feira (25) e fica rua Argolino de Moraes, 405, no Centro.

Com a reestruturação e mudança de endereço, a Prefeitura de Hortolândia ampliou de três para 16 o número de serviços oferecidos no local. Antes, o espaço, que funcionava dentro do Open Shopping, abrigava o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Banco do Povo e a Casa do Empreendedor.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Agora, funcionarão no novo prédio o Procon (Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor), Junta Militar, Casa dos Conselhos, Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres, Departamento de Gestão de Pessoas, Funsol (Fundo Social), Economia Solidária, Cadastro Único, CAFFE (Centro de Apoio, Fomento e Fortalecimento as Entidades), Sebrae Aqui (Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor), Casa Quilombola, Ouvidoria e o Centro de Qualificação Pessoal e Profissional. Antes, esses serviços atendiam em vários prédios, localizados em diferentes pontos da cidade.