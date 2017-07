Mutirão de limpeza retira 6 mil toneladas de entulho em 55 bairros

A Prefeitura de Hortolândia divulgou o recolhimento de quase 6 mil toneladas de entulhos e materiais sem utilidade para a população em 55 bairros do município. O balanço do Departamento de Serviços Urbanos foi feito após a conclusão da terceira etapa da Agenda Verde – Mutirão de Limpeza e Zeladoria, que percorre os bairros desde março.

Segundo o Departamento, na terceira etapa, realizada nos bairros Jardim Amanda I e II, Chácaras Acaraí, Avaí, Recreio 2000 e Planalto, Jardim Firenze, Jardim Novo Horizonte e Parque Horizonte foram retiradas das ruas duas mil toneladas de lixo e entulhos. A quarta etapa do mutirão teve início no dia 27 de junho na região do bairro Carmen Cristina. No momento, a Agenda Verde está na região do Parque do Horto. Com a conclusão desta etapa, o mutirão terá passado por 77 bairros de Hortolândia com serviços de limpeza e zeladoria das ruas.

O objetivo da Agenda Verde é mobilizar a população de Hortolândia a participar e ajudar o poder público na solução de problemas sociais e econômicos provocados pelo descarte irregular e ilegal de entulhos nas calçadas, terrenos baldios e áreas verdes. O trabalho inclui ações de educação ambiental com os moradores.