Morre jovem baleado em assalto a supermercado de Hortolândia

Morreu na noite desta segunda-feira (31), o jovem de 20 anos baleado em um assalto a um supermercado na manhã da última sexta-feira, em Hortolândia. Jeferson Ramos Pedro trabalhava há quatro anos no estabelecimento comercial como repositor. Ele foi atingido por um tiro na cabeça e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Estadual de Sumaré. Foto: Facebook / Reprodução

De acordo com o gerente do supermercado onde a vítima trabalhava, Arnaldo Francisco da Silva, funcionários e amigos vão realizar um cortejo de homenagem ao jovem a partir das 14 horas, com saída em frente ao estabelecimento comercial, na Rua Turmalina, no Jardim Santa Esmeralda. O enterro será no final da tarde desta terça-feira, no cemitério municipal de Monte Mor, cidade onde a vítima morava.

O crime aconteceu por volta das 7h50. Dois homens armados com revólveres entraram no supermercado e renderam além da vítima, outras duas funcionárias e o gerente. Em entrevista ao LIBERAL na tarde de sexta-feira, ele disse que nenhum deles reagiram ao assalto.