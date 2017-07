Modernização da rua Luiz Camilo de Camargo tem primeira fase concluída

A Prefeitura de Hortolândia e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) concluíram em 24 horas a primeira fase das obras de retomada da modernização da rua Luiz Camilo de Camargo, na região central. O trabalho começou ao meio dia do sábado (8) e terminou ao meio-dia do domingo (9), quando o trânsito foi liberado para pedestres e veículos. As obras de modernização continuam no sábado (15), no trecho entre a rua Zacarias Costa Camargo e a rua Nelson Pereira Bueno.

Inicialmente, o tempo previsto para a conclusão do trabalho de readequação da rede de água era de 48 horas, com abertura do trecho para o trânsito às 7h da manhã desta segunda-feira (10). De acordo com a Secretaria de Obras, para finalizar essa etapa da obra em menos tempo, operários da Sabesp e funcionários da Prefeitura trabalharam desde o meio-dia de sábado e vararam a noite. “Tudo foi planejado para a obra ser realizada com o máximo de agilidade, com o mínimo de impacto para o comércio e as pessoas que circulam no Centro”, disse o secretário de Obras, Sérgio Torrecillas.

Desde o início do ano, a Prefeitura se reúne com as empresas que farão as intervenções no local para planejar um cronograma que permita a realização do serviço no menor tempo possível. Inicialmente, as empresas apresentaram um cronograma que previa 180 dias para realizar o trabalho, que não foi aceito pela Administração.