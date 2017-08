Menores confessam intenção de cometer assaltos e acabam detidos

Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram detidos na noite desta segunda-feira (28), em Hortolândia, após serem flagrados por policiais militares com um revólver de brinquedo, no Jardim das Figueiras. Eles disseram que estavam no local com a intenção de cometer roubos.

Ambos foram levados ao Plantão Policial e, na delegacia, acabaram sendo reconhecidos por uma vítima de roubo e sequestro relâmpago. A vítima disse que havia sido assaltada pelos adolescentes e uma mulher cerca de uma hora antes.

LEIA TAMBÉM: Policial civil dispara em bar e acerta homem no pé

De acordo com a vítima, os três a renderam, entraram no carro dela, um Sandero, e a abandonaram às margens da Rodovia dos Bandeirantes. Além do veículo, eles levaram cartões de crédito.

Na casa de um dos menores, policiais encontraram uma munição calibre 38 intacta. Os adolescentes foram apreendidos após registro de ocorrência de ato infracional de roubo consumado.