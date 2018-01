72 presos não voltam após festas de fim de ano

Pelo menos 72 presos do regime semiaberto que tiveram direito à saída temporária nas festas de Natal e réveillon em Hortolândia não retornaram às celas no início deste ano. O número representa 3,98% do total de 1.806 detentos que receberam o benefício da Justiça. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O levantamento foi divulgado pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) e refere-se a três unidades prisionais de Hortolândia: CPP (Centro de Progressão Penitenciária), Penitenciária Odete Leite de Campos Critter e Penitenciária 3.

Conforme a Lei de Execuções Penais, a saída temporária é concedida a internos que cumprem pena em regime semiaberto e possuem bom comportamento. Dentre os pré-requisitos previstos em lei, é necessário ter cumprido pelo menos um sexto da pena, para réus primários, e ao menos um quarto da pena, em caso de reincidência.