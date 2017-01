Mais de 20 caminhões de lixo são retirados de lagoa

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Com o objetivo de limpar o Parque Ambiental Remanso das Águas de Hortolândia, 22 caminhões carregados com lixos e entulhos foram retirados do entorno da lagoa. A ação, realizada pela Administração Municipal, teve início na última sexta-feira e deve ser concluída nesta terça. Cerca de 50 homens atuam na manutenção do espaço.

Galhos de árvores, garrafas de plásticos, brinquedos e todo tipo de entulho estão sendo removidos do lago com a ajuda de retroescavadeira, caminhão e até uma canoa para alcançar os materiais em pontos distantes da margem.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente, José Nazareno Gomes, também será necessário limpar o fundo do espelho d´água. Agora, a Prefeitura busca recursos para realizar o serviço.