Justiça nega liminar ao sindicato dos servidores de Hortolândia

A Justiça de Hortolândia negou a liminar solicitada pelo Sindicato dos Servidores Públicos para impedir a revisão do adicional de insalubridade. No total, 53 funcionários já deixaram de receber o adicional e outros 1.937 servidores passarão por uma identificação do grau de exposição nos ambientes de trabalho. Atualmente 1.990 têm direito ao benefício, que custa R$ 1,045 milhão aos cofres públicos.

A prefeitura havia realizado um estudo indicando readequações nas insalubridades pagas, com uma economia de R$ 548 mil. O sindicato entrou com o pedido de liminar alegando que o estudo foi feito pela própria municipalidade, o que por si só já tornaria o corte ilegal por se tratar de área de interesse do município. A entidade apontou ainda que não foi feito um laudo pericial para que fossem apurados os reenquadramentos.

Na decisão, proferida no dia 25 de agosto, a juíza Heloísa Helena Palhares Montenegro de Moraes disse que o estudo foi elaborado por engenheiro que possui conhecimentos específicos na área, e que o sindicato não apresentou nenhuma prova do direito dos servidores em continuarem a receber o benefício.