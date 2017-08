Justiça define reintegração em apartamentos ocupados no Boa Esperança

A Justiça determinou a reintegração de posse de 80 apartamentos ocupados no conjunto habitacional Jardim Boa Esperança, em Hortolândia. Na decisão o juiz deu um prazo de cinco dias para saída voluntária, após a notificação dos invasores. Caso não haja a desocupação, ele autorizou “uso moderado de força e ordem de arrombamento” pela polícia militar para retirar as famílias do espaço.

O juiz André Forato Anhê disse que ficou comprovado o uso indevido da área, que pertence à prefeitura e onde está sendo construído um conjunto habitacional de interesse popular. Ele escreveu ainda que a permanência das famílias representa riscos, já que o edifício ainda não está pronto e não possui condições de ser habitado.

As famílias entraram no prédio no último sábado, e a prefeitura fez o pedido de liminar de reintegração de posse dos apartamentos na terça-feira. As obras do conjunto habitacional estão paradas desde o ano passado em função de problemas apontados na contratação da empresa responsável. O projeto, financiado com recursos federais provenientes do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), prevê ainda obras de saneamento e recuperação ambiental no Jardim Boa Esperança. A prefeitura disse que vai abrir nova licitação.