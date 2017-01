Jovem é preso em Hortolândia após anunciar venda de arma pelo Facebook

Foto: Reprodução / Facebook

Após anunciar a venda de uma arma pelo Facebook, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (21), em Hortolândia.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas Com o apoio de Motocicletas) recebeu uma denúncia anônima de que um jovem, que morava na Rua Cássia Aleluia, no Conjunto Habitacional Jardim Primavera, usava as redes sociais para a venda de armas.

Os policiais foram até o local e observaram o jovem A.S., que tinha as mesmas características informadas na denúncia. O rapaz foi abordado e, com ele, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, na residência do suspeito os policiais militares encontraram uma arma de pressão atrás de um armário e, no interior de um guarda-roupa, acharam um revólver calibre 22, sem numeração e sem munição.

Sendo assim, A.S. foi levado até o plantão policial do município, onde foi autuado em flagrante.